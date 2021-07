Al centro "Nino Via" di Trapani nasce lo Studio Medico Sociale Rotariano

24/07/2021 11:30:00

Inaugurato presso il centro “Nino Via” di Trapani lo Studio Medico Sociale Rotariano grazie al quale verrà garantita l'assistenza medica alle famiglie meno abbienti.

Si tratta dunque di un importante passo in avanti verso la riqualificazione del quartiere Sant'Alberto, oggi, Rione Palme ieri e domani. L'amministrazione comunale accoglie con grande piacere il progetto del Rotary in un contesto più ampio che ha già visto importanti interventi andare in porto anche grazie alla Pro Loco, alla futura destinazione dell'ufficio del lavoro ed al recupero di qualche giorno fa del campo di bocce.

«Grazie a tutti coloro i quali sono intervenuti alla manifestazione - dichiarano il sindaco Tranchida e l'assessore Abbruscato -, poiché eventi come questo ci ricordano come sia di fondamentale importanza la collaborazione tra pubblico e privato. Ricordiamo sempre la figura di Nino Via, alla cui memoria e perenne ricordo abbiamo dedicato un minuto di silenzio profondamente toccante per non dimenticare il suo enorme sacrificio».