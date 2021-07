Salemi, bus navetta gratuito per gli spettacoli estivi. Partanna, rinviato il concerto di Tosca 

24/07/2021 17:00:00

Il Comune di Salemi ha istituito un servizio navetta gratuito in occasione di alcune delle manifestazioni estive previste dal cartellone 'Salemi dEstate 2021'.

Il servizio, indirizzato prioritariamente a persone disabili o con difficoltà motorie, collegherà l'area parcheggio di via Schillaci e piazza Libertà con piazza Alicia, sede degli spettacoli nel centro storico: la navetta sarà in funzione dalle 20 alle 23, con il servizio di andata e ritorno.

Per quanto riguarda gli spettacoli di luglio, tutti a partire dalle 21, il servizio deciso dall'Amministrazione Venuti prenderà il via domani, sabato 24, con il concerto di Simona Molinari in piazza Alicia. Questi gli altri eventi del mese per i quali è stata prevista la navetta gratuita, tutti al castello normanno-svevo: lo spettacolo teatrale 'Improvvirus' di domenica 25; lo spettacolo di cabaret 'Mai stato io' di Leonardo Fiaschi, previsto per mercoledì 28; il concerto di Lino Patruno fissato per giovedì 29; il concerto di Gegè Telesforo che si terrà venerdì 30; il concerto della banda Vincenzo Bellini in programma sabato 31.

PARTANNA - Rinviato, per motivi logistico-organizzativi, il concerto di Tosca al Teatro 'Lucio Dalla' di Partanna. L'artista romana non si esibirà più, quindi, il 30 luglio, ma il prossimo 7 settembre sempre alle ore 21. I biglietti precedentemente acquistati, e già in possesso degli spettatori, restano validi per la nuova data programmata. L’iniziativa rientra nella 19esima edizione di Artemusicultura, la kermesse organizzata dal Comune di Partanna con il patrocinio della Regione Siciliana, dell’Unione dei Comuni della Valle del Belice e del Parco Archeologico di Selinunte.