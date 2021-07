Meteo Trapani. Fine settimana di sole e caldo

24/07/2021 06:00:00

Fine settimana rovente in provincia di Trapani. Bel tempo, sole splendente, temperature alte e vendi deboli. Meteo ideale per un fine settimana al mare. Il bel tempo si prolungherà anche per l'inizio della prossima settimana. Per domani, domenica, il vento si alzerà un po'. Vediamo le previsioni.

Sabato, 24 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4946m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare quasi calmo. Allerte meteo previste: afa.

Domenica, 25 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4653m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: vento.