Oggi a Selinunte c'Ã¨ Salvo Piparo con lo Scordabolario

25/07/2021 08:00:00

U fangu, confrontu a tia, è acqua distillata!

(Il fango, in confronto a te, è acqua distillata!)

E’ uno degli esilaranti passaggi de Lo Scordabolario di Salvo Piparo, attore e cuntista che oggi presenterà a Selinunte il suo vocabolario delle palore palermitane scordate.

Alle 21,00 presso Pensiero Contemporaneo, Nino Cangemi dialogherà con l’autore in questo viaggio nel patrimonio lessicale palermitano e non solo, messo in crisi dall’italofonia incalzante e dal cambiamento delle strutture sociali.

E’ un dizionario emozionale delle parole della nostra tradizione. E alla fine di ogni capitolo c’è anche un QR code con i video dedicati ai contenuti delle pagine.

L’incontro è il quarto dei cinque organizzati dall’Associazione Selinunte Cunta e Canta con il patrocinio del Comune di Castelvetrano e in collaborazione con il Patto per le Letture e la Biblioteca comunale Leonardo Centonze.

Per il 3 agosto (sempre alle 21,00) è invece prevista la presentazione di Poliorama di Selinunte, di Enzo Napoli.