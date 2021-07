Mazara, lavori alla linea ferroviaria. Chiusi "a singhiozzo" due passaggi a livello 

26/07/2021 20:30:00

I due passaggi a livello di via Salemi e via Castelvetrano/corso Armando Diaz a Mazara saranno chiusi al transito in alcune ore di giorni feriali per consentire la realizzazione di lavori di risanamento della linea Palermo-Trapani, via Castelvetrano.

Su richiesta di Rete Ferroviaria Italiana il dirigente comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino ha autorizzato con ordinanza n. 175 di oggi la chiusura al transito (non in tutte le ore e solo nei giorni feriali) dei due passaggi a livello.

In particolare è previsto il divieto di transito per i passaggi a livello al Km 137+806, via Salemi ed al Km 137+384, via Castelvetrano: dal 26 luglio al 13 agosto: dalle ore 22 alle ore 05, fatta eccezione nella notte tra sabato e domenica e tra la domenica ed il lunedì;

dal giorno 27 luglio al 13 agosto, dalle ore 10 alle ore 14 esclusi i sabato e domenica.

Intanto in riscontro alle sollecitazioni relative alle richieste di ridurre i tempi di attesa nei passaggi a livello, Rete Ferroviaria Italiana nelle scorse settimane ha inviato una nota con la quale rende noto che sono programmati una serie di interventi di upgrading tecnologico che consentiranno di mitigare alcuni problemi di affidabilità dell’intera linea con effetti positivi anche sui tempi d’attesa.