Trapani, baratto amministrativo per l'esenzione della tassa sui rifiuti

29/07/2021 07:15:00

I cittadini trapanesi con Isee basso potranno usufruire di agevolazioni della TARI fino all’esenzione o riduzione dal pagamento con l’espletamento dell’attività di baratto amministrativo.



La richiesta dovrà essere presentata dal 01/08/2021 al 10/10/2021, utilizzando, pena l’archiviazione dell’istanza esclusivamente il modello di domanda allegato al link sottostante, corredato della documentazione sotto indicata, disponibile presso l’ Ufficio Servizi Sociali sito nella via Erodoto n. 1 (per informazioni 3336139962 – 3483552448), ovvero presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico con sede in via Garibaldi n. 111 o ancora scaricarsi dal sito internet del Comune di Trapani www.comune.trapani.it:

Modello ISEE in corso di validità;

Documento di riconoscimento in corso di validità.

L’istanza potrà essere presentata all’ufficio protocollo dell’Ente o anche inviata a mezzo Pec all’indirizzo servizi.sociali@pec.comune.trapani.it

Maggiori dettagli al link: https://www.comune.trapani.it/informazioni/agevolazioni-tari-2021/

Costituzione di una short list di esperti per la gestione di progetti complessi finanziati con fondi pubblici



Pubblicato l'avviso per la costituzione di una short list di esperti in vari profili finalizzata al successivo conferimento di incarichi professionali per l’attuazione e gestione di progetti complessi finanziati con fondi pubblici comunitari, nazionali e regionali di rilevanza distrettuale dss n. 50 e comunale (es: pon inclusione, fondo poverta’/pal, pais, piano di zona, pac, agenda urbana, fami…) .

L’iscrizione alla “Short list” avviene su richiesta dell’interessato, con la formula dell’autocertifìcazione, ai sensi del D P R. n. 445/00 e s.m.i., attraverso la spedizione a mezzo pec avvisi.distrettosociosanitario50@pec.comune.trapani.it firmato digitalmente, e dalla casella pec personale e riconducibile chiaramente al candidato, entro le ore 12.00 del 25^ giorno successivo alla pubblicazione sull’albo pretorio del comune di Trapani del presente avviso.

Maggiori dettagli al link: https://www.comune.trapani.it/informazioni/costituzione-di-una-short-list-di-esperti-per-la-gestione-di-progetti-complessi-finanziati-con-fondi-pubblici/



Raccolta firme per referendum sulla giustizia

Ad integrazione dell’avviso pubblico del 14 Luglio 2021, si informano i cittadini, residenti nel Comune di Trapani, che presso i seguenti uffici comunali:

Front office del protocollo al piano terra di Palazzo D’Alì

U.R.P. al piano terra di Via Garibaldi n. 111

sono depositati i moduli per la raccolta firme per il Referendum sopra indicato, promosso dal Comitato Promotore Referendum sulla Giustizia e, pertanto, le firme dei cittadini potranno essere raccolte ed autenticate entro il 10 Settembre 2021, in aggiunta anche presso gli uffici comunali sopra indicati, che sono aperti al pubblico nei seguenti giorni:

Ufficio Protocollo Piano Terra di Palazzo D’Alì

– Da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13,30

– Lunedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Ufficio U.R.P. P.T. Via Garibaldi n° 111

– Dal Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

– Lunedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Possono firmare tutti i cittadini muniti di valido documento di riconoscimento.

Info: https://www.comune.trapani.it/informazioni/raccolta-firme-per-referendum-sulla-giustizia-integrazione/