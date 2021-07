La Sicilia nella morsa del caldo. E le temperature aumentano 

29/07/2021 08:32:00

Ancora caldo e afa in Sicilia, da giorni nella morsa del caldo. Un caldo che fa scattare l'allerta in alcune zone dell'isola. Come le province di Enna e Catania, per le quali la protezione civile regionale ha diramato l'allerta rossa il rischio incendi.

Allerta arancione, invece, nel resto dell'isola. Bollino arancione per le ondate di calore a Palermo, giallo a Catania e Messina

Palermo, come detto, sarà investita da ondate di calore di livello 2 e quindi con un’allerta arancione: previsti 36 gradi di temperatura massima percepita. Bollino giallo a Catania ed a Messina dove rispettivamente sono previsti rispettivamente 37 e 36 gradi. Lo si legge nel bollettino 156 della protezione civile regionale. 35 gradi, invece, si toccheranno a Trapani.

Un caldo che non si arresta, e continuerà almeno fino a domenica.