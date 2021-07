Cos'è successo ieri alla stazione di Trapani

30/07/2021 10:34:00

Era appena uscito dal carcere per andare ai "domiciliari", ma in preda ai fumi dell'alcool, assieme ad un amico anche lui calabrese, ha minacciato i passeggeri del treno in partenza da Trapani e diretto a Castelvetrano.

Così è stato riarrestato. E' accaduto, ieri pomeriggio, alla stazione ferroviaria del capoluogo. I due, sprovvisti di biglietto, sono saliti sul convoglio iniziando a minacciare gli altri passeggeri che si sono dati alla fuga.

Il capo-treno ha chiesto l'intervento della polizia. Sono giunti gli agenti della Squadra volante. Un poliziotto è stato aggredito e costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Condotti in questura, per uno dei due calabresi è scattato l'arresto. L'altro, invece, è stato denunciato. Il treno è partito con un ritardo di 30 minuti.