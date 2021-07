La Sicilia brucia. Da Pantelleria, a Palermo, a  Enna, l'isola devastata dagli incendi

30/07/2021 08:31:00

La Sicilia continua a bruciare. Enna, la provincia di Palermo, Pantelleria, colpite da vasti roghi. Incendi alimentati dal caldo infernale di questi giorni, e anche oggi si prevede una giornata rovente, con tutta la Sicilia in allerta rossa per il rischio incendi.

Palermo è stata circondata dagli incendi ieri. Paura per 50 ragazzi scout circondati dalle fiamme mentre si trovavano nel parco attrezzato del lago di Piana degli Albanesi. I ragazzi sono stati salvati dal corpo forestale e messi al sicuro nel Palazzetto dello sport. Il rogo ha minacciato monte Kumeta. Nella zona dello Jato l'incendio è partito da cinque punti, segno evidente della matrice dolosa, e alimentato dal forte caldo di ieri, quando si superavano i 40 gradi. Ma è stata tutta la provincia di Palermo sotto attacco. Bagheria, Partinico, Monreale, Casteldaccia, Caccamo, Valledolmo, Borgetto, Palazzo Adriano, Prizzi. Fiamme anche sull'autostrata Palermo-Mazara, e cenere sui balconi di Palermo.

Brucia Portella della Ginestra, distrutto il luogo simbolo delle lotte dei lavoratori dove si festeggia il primo Maggio.

Un vasto incendio ha colpito Enna nella notte tra mercoledì e giovedì, con le fiamme che hanno raggiunto il centro abitato e costretto diverse famiglie a lasciare casa.

Incendio anche a Pantelleria, sull'isola un rogo è stato spento in zona Cimilia. Centinaia gli interventi in queste ore sull'Isola, sempre più nella morsa dei piromani, e con le istituzioni impreparate a fronteggiare una guerra che sta vedendo la Sicilia ridursi in cenere.