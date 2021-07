Caldo infernale in Sicilia. Allerta rossa in tutta l'isola

30/07/2021 06:00:00

Allerta rossa in quasi tutta la Sicilia oggi per il gran caldo. Un caldo infernale, appunto, che non vuole dare tregua all'isola. E aumenta ovviamente il rischio incendi. La protezione civile ha diramato l'avviso di allerta per quasi tutte le province . Bollino rosso per le ondate di calore a Palermo.

Nel fine settimana sono previsti picchi di 44-45 gradi nelle zone interne, soprattutto nella parte orientale dell'Isola. Nel resto della regione la colonnina di mercurio si manterrà sui 40 gradi. Queste le previsioni per la provincia di Trapani.

Venerdì, 30 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4886m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.

Sabato, 31 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4902m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

Domenica, 1 agosto: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 40°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4760m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.