Sicilia, bambino ucciso di botte a due anni: a giudizio la mamma e l'ex compagno

30/07/2021 10:59:00

Vi ricordate la storia terribile del piccolo Evan, il bambino di Modica ucciso di botte a soli due anni? Sono stati rinviati a giudizio la mamma e l’ex compagno.

Si tratta di Letizia Spatola, di 24 anni e di Salvatore Blanco, 30enne, sono accusati di omicidio e maltrattamenti sul piccolo Evan, il bimbo di un anno e mezzo morto all’ospedale di Modica il 17 agosto scorso in seguito alle percosse ricevute in casa. Torneranno in aula davanti alla Corte d’Assise di Siracusa il prossimo 1 ottobre.

Secondo i magistrati di Siracusa, Evan sarebbe morto per via delle lesioni causate dalle violenze inflitte dalla coppia nella casa di Rosolini nella quale si trovavano. Per l'accusa, la mamma del piccolo avrebbe assistito ai maltrattamenti senza fare niente per fermare il compagno violento. Letizia Spatola ha dichiarato durante l'interrogatorio di essere stata anche lei vittima delle percosse di Blanco, che avrebbe voluto lasciare da tempo. Anche il padre naturale del bambino, Stefano Lo Piccolo, aveva presentato un esposto per maltrattamenti contro ignoti, sostenendo che il figlio Evan fosse vittima di percosse già da tempo. Le sue denunce, però, rimasero inascoltate. A uccidere il bambino un trauma cranico dovuto a botte violentissime date sul cranio.