Covid in provincia di Trapani: 547 positivi. Mazara 172, Pantelleria 86, Marsala 81. I dati

30/07/2021 17:53:00

Continua a crescere il numero degli attuali positivi al Covid in provincia di Trapani.

E aumentano anche i ricoveri. Sono 547 le persone contagiate in provincia, di queste 14 (2 in più) si trovano ricoverate. La buona notizia è che non c'è nessun ricoverato in terapia intensiva e non si registrano decessi. Boom di casi a Mazara del Vallo, che conta più di 170 positivi, 25 in più in un solo giorno. Aumentano anche a Pantelleria, il focolaio fa registrare 86 positivi sull'isola. Stabile la situazione a Marsala, sono 81 i contagiati.

Vediamo il dettaglio, tra parentesi la variazione rispetto all'ultimo bolletino:

Alcamo 43(+1); Buseto Palizzolo 5); Calatafimi-Segesta 1; Campobello di Mazara 16 (+1); Castellammare del Golfo 10 ; Castelvetrano 10 (+2); Custonaci 3; Erice 43(+3), Favignana 9; Gibellina 0; Marsala 81 (-1); Mazara del Vallo 172 (+25); Paceco 5; Pantelleria 86 (+4); Partanna 3 ; Petrosino 1; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 8; San Vito Lo Capo 3; Santa Ninfa 3; Trapani 38(+3); Valderice 3; Vita 4.

Totale casi attuali positivi: 547 (+42)

Deceduti in totale 345

Guariti in totale 14066 (+9)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 0

Ricoverati nei reparti ordinari 14 (+2)

Tamponi molecolari 346, Test antigene 251.