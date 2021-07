Covid in Sicilia: impennata di contagi. L'aggiornamento 

30/07/2021 17:21:00

Sono 724 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 13.233 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 30 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 268.

In isolamento domiciliare 9.697 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 5.250.612 tamponi.

Quattro le nuove vittime del Covid mentre si registrano anche 200 nuovi guariti. Rispetto a venerdì scorso i contagi sono aumentati del 50% e con un numero di test inferiore.

Stazionaria la situazione negli ospedali, osservati speciali visti i nuovi parametri per l'assegnazione dei colori delle regioni: sono 268 i ricoverati in regime ordinario (+1 rispetto a ieri) e 30 i pazienti in terapia intensiva (anche qui in aumento di una unità) con tre nuovi ingressi in rianimazione.

Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Palermo 177, Messina 141, Catania 112, Agrigento 94, Caltanissetta 88, Trapani 73, Siracusa 29, Enna 10. Non si registrano nuovi contagi in provincia di Ragusa, che ieri aveva messo a referto ben 235 positività.