L’incubo grandine in autostrada: il video di un automobilista mentre il parabrezza va in frantumi

Dobbiamo fare qualcosa, tutti, per salvare il pianeta. Il clima sta impazzendo. Ce lo dimostra quanto accaduto in Germania, in Cina, ma anche la tempesta di grandine che ieri, in piena estate, si è scatenata sull'A1, la principale...