Erice 2022. Prove di collaborazione tra Autonomisti e Generazione Futura

30/07/2021 13:44:00

Autonomisti e Generazione Futura provano l'accoppiata per le elezioni amministrative di Erice.

"Il segreto della vittoria, spesso è a portata di mano e non riusciamo a vederlo, eppure parafrasando lo sport, tutto diventa più chiaro, con il Gioco di Squadra si vince" si legge in una nota congiunta.



"Su tali basi, il responsabile del Movimento Nuova Autonomia e il Presidente dell’Associazione Generazione Futura, hanno fatto sintesi sulle necessità riguardanti i rispettivi territori e sulle possibili soluzioni da prospettare, anche attraverso delle attività congiunte, per cui si è parlato di territorio, di sociale, di traguardi e perché no, anche delle future sfide amministrative con le quali i consessi civici interessati si dovranno confrontare.

Il confronto è stato cordiale e sereno, raggiungere un’intesa di base non è stato difficoltoso, per cui si è deciso di affrontare le prossime amministrative su Erice, utilizzando una lista con simbolo unico e con i loghi dei rispettivi movimenti all’interno".

I responsabili dei movimenti, Ivan GERARDI (Coordinatore Provinciale di Generazione Futura Associazione), Angelo ROCCA (Commissario Provinciale Movimento Nuove Autonomie), Enzo TESTAGROSSA (Commissario per Erice MNA) e Alberto GAMBINA (Coordinatore per Erice di GFA) hanno stilato un documento di sintesi sulla collaborazione intrapresa.