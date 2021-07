Erice, cambiano le zone climatiche. Qualità del mare "eccellente"

31/07/2021 16:10:00

Con Decreto del Sindaco n. 8 del 15/02/2021 sono state variate le zone climatiche nel Comune di Erice, ai sensi dell’art.2 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412. Queste le tre nuove aree del territorio comunale:

Zona B da 0 a 150 m s.l.m. (equiparata a Trapani);

Zona C da 151 a 400 m s.l.m. (equiparata al territorio di Valderice);

Zona D oltre i 401 m s.l.m..

«Siamo partiti da una considerazione e cioè che fosse poco realistico applicare l’unica zona climatica D, che è quella del nostro centro storico che si trova a 740 m sul livello del mare, all’intero territorio ericino – commenta il vice sindaco Gianni Mauro -. Abbiamo pertanto equiparato la Zona B al territorio di Trapani e la C a quello di Valderice, mentre la zona D resta immutata. Non avendo ricevuto alcun provvedimento di diniego, il Decreto è adesso effettivo».

«In un periodo in cui sono in atto molti interventi di efficientamento energetico negli edifici del nostro territorio ed è possibile usufruire dell’Ecobonus, si è reso necessario agire per porre rimedio a questa discrasia – aggiunge la sindaca Daniela Toscano -. La variazione viene incontro sia ai tecnici che ai cittadini, in quanto quest’ultimi potranno risparmiare. Ringrazio tutti coloro i quali hanno provveduto a sollecitare la necessità di questo intervento, il vice sindaco Mauro e l’ingegnere Orazio Amenta (responsabile del Settore Lavori Pubblici) per essersi attivati prontamente».

La qualità dell’acqua del mare ericino è “eccellente”: i dati del Ministero della Salute

Il mare di Erice è perfettamente balneabile e la qualità delle sue acque è “eccellente”, rispettando i valori limite dei parametri microbiologici. Gli ultimi 4 prelievi effettuati il 29/04/2021, il 06/05/2021, il 03/06/2021 ed il giorno 01/07/2021 non hanno fatto emergere alcuna criticità nelle quattro aree adibite a balneazione e cioè Pizzolungo, Km 9 strada Trapani-Bonagia, Spiaggia San Giuliano lato est e Spiaggia San Giuliano lato ovest. Caso straordinario il punto di rilevamento della spiaggia San Giuliano est, dal Lido Disabili alla Baia dei Mulini Resort, che in quattro diversi rilevamenti da aprile a maggio ha rilevato l'assenza totale di agenti microbiologici inquinanti. I dati sono riscontrabili dal sito del Ministero della Salute, inserendo Erice nel parametro di ricerca: https://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/mappa.do#

«Lo riteniamo un ottimo riconoscimento che conferma l’eccellente qualità delle acque del mare che bagna la costa ericina – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore con delega ad igiene e sanità, Vincenzo Giuseppe Di Marco -. Un riconoscimento che va nella stessa direzione delle 4 vele assegnate recentemente da Legambiente e Touring Club Italiano e che fanno di Erice una delle 6 località siciliane ad averle ottenute. Tutto ciò ci lusinga e ci spingerà a tutelare e valorizzare ancora e meglio il nostro mare e la vocazione turistica del nostro territorio».