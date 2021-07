31/07/2021 13:05:00

Il 30 luglio 2021 si è svolta a Partanna la manifestazione OLTRE OGNI LIMITE organizzata dal Rotaract con la presidente Martina Clemenza e dall’Interact con la presidente Agata Gullotta.

La manifestazione consisteva in una passeggiata in quad, con le imbracature adatte, omaggiati da HPT service coinvolgendo i ragazzi dell’aias di Castelvetrano e dell’Unitalsi sostando in piazza Falcone Borsellino in cui era organizzata una degustazione dei prodotti locali donati dagli esercenti locali .