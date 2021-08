Coronavirus, Sicilia: ospedali sempre più pieni. Il bollettino di oggi 

01/08/2021 18:10:00

Sono 581 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9.282 tamponi, con un tasso di positività al 6,3%.

Non si registrano nuove vittime del virus quest'oggi mentre i guariti sono 32.

Aumenta però la pressione sugli ospedali dell'isola: sono 295 i ricoverati in regime ordinario nei reparti Covid (+20 rispetto a ieri), con un tasso di occupazione del 9,9%. In terapia intensiva invece sono occupati 33 posti letto (+2), con tre nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore e un tasso di occupazione del 4,9%.

Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Catania 109, Palermo 106, Ragusa 73, Siracusa 72, Messina 67, Trapani 62, Caltanissetta 58, Agrigento 34. Nessun nuovo contagio in provincia di Enna.