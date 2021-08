Domenica di gran caldo in Sicilia. E' sempre allerta incendi e ondate di calore

01/08/2021 07:15:00

Domenica rovente, anche oggi, in Sicilia. Temperature sui 40 gradi e rischio incendi e ondate di calore.

Allerta rossa in Sicilia centrale e orientale, allerta arancione in tutte le altre province. La protezione civile regionale ha diramato un avviso di preallerta fino al 6 agosto. Il rischio incendi è molto alto, sono stati infatti giorni infernali, con roghi in ogni parte dell'Isola. Le temperature alte giocano a favore dei piromani in questi giorni.

Queste le previsioini per la provincia di Trapani. Domenica, 1 agosto: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4571m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

Lunedì, 2 agosto: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4537m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.