Marsala, disagi per il senso unico allo Scorrimento Veloce. Sterpaglie a Birgi

01/08/2021 08:00:00

Disagi sullo Scorrimento Veloce Marsala-Aeroporto per lavori nella galleria Santi Filippo e Giacomo.

Chiuso il 16 Luglio 2021 e istituito il senso unico di marcia temporaneo sullo scorrimento veloce Marsala-Aeroporto.

Il tratto interessato al senso unico – con direzione Aeroporto “V. Florio” - è quello che dall'Ospedale giunge all'uscita dalla suddetta galleria (svincolo contrada Bosco). Da qui la circolazione prosegue normalmente, con doppio senso di marcia. Chi invece proviene da Trapani, dopo l'immissione dalla rotonda dell'Aeroporto dovrà lasciare lo Scorrimento Veloce all'altezza dello svincolo di contrada Bosco, e da qui immettersi sulla SS 115 Trapani-Marsala. "Dopo più di due settimane, nessun operaio all'orizzonte. Si chiede al Sindaco di intervenire e sollecitare l'intervento in Galleria per ripristinare al più presto il normale doppio senso di circolazione" segnala il movimento Via di Marsala.

Disagi anche nella strada che dalla chiesa di Birgi arriva fino al lido Playa del Rio, che quest'anno non è stata pulita. E dire che quella zona con il kitesurf è molto frequentata anche da turisti.