02/08/2021 04:20:00

Autoservizi Siberiana, gestore del servizio di trasporto pubblico a Mazara, rende noto che da lunedì 2 agosto per una migliore gestione e per il rispetto di orari e fermate:

solo la corsa delle ore 08.45 con partenza dalla rotonda per tonnarella verrà sospesa. In alternativa per chi si volesse recarsi a Tonnarella alle ore 09,00 da Lunedì a Sabato può usufruire del servizio Urbano con partenza alle ore 09,00 da Piazza Matteotti.

Gli altri orari e condizioni del servizio Trenino (sostituito momentaneamente con bus) rimarranno invariati.