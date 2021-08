Marsala, venerdì si apre il festival "Il mare colore dei libri"

03/08/2021 10:30:00

E’ stato pubblicato il programma completo della prima edizione del festival Il Mare colore dei Libri, che si terrà da venerdì 6 a domenica 8, nella Villa Cavallotti di Marsala (TP). Nel corso dei tre giorni, ci saranno circa cinquanta incontri con gli autori, attività e laboratori per bambini, letture di poesia, spettacoli con musica dal vivo. Il programma è consultabile sul sito www.ilmarecoloredeilibri.it

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Venerdì 6, l’inaugurazione del festival è prevista alle 17.00, con chiusura a mezzanotte. Sabato 7 e domenica 8, l’apertura sarà dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 24.

Il festival è anche una fiera del libro: circa 20 case editrici siciliane posizioneranno, infatti, i loro stand tra i viali della storica Villa Cavallotti.

Ideatore e direttore artistico del Mare colore dei Libri è Ottavio Navarra. Il nome scelto per il festival richiama, per assonanza, il celebre libro di Leonardo Sciascia “Il mare colore del vino”, con particolare risalto alla parola evocativa “mare” , che trabocca di letteratura in tante declinazioni.

La kermesse è promossa da Navarra Editore con il patrocinio del Comune di Marsala ed è organizzata in collaborazione con la Regione Siciliana - PO FSE Sicilia 2014 -2020.