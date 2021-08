Caldo e rischio incendi. Allerta rossa in provincia di Trapani

03/08/2021 06:05:00

Altra giornata incandescente in Sicilia. Il gran caldo non dà tregua all'isola, e oltre ai rischi per la salute le ondate di calore fanno alzare il livello di allerta per il rischio incendi. La protezione civile siciliana ha diramato un livello di allerta rosso per il rischio incendi per oggi che riguarda in particolare le province di Trapani, Palermo, Enna e Messina.

Bollino rosso a Catania per il gran caldo. Le temperature in molte zone della Sicilia supereranno i 40 gradi nella giornata di oggi. In provincia di Trapani sono previste temperature massie di 37 gradi, per le zone costiere, e secondo le previsioni potrebbe anche piovere qualche goccia.