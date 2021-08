La Sicilia brucia. Incendi nel Palermitano, persone lasciano le case. Roghi anche in provincia di Trapani

05/08/2021 08:51:00

E' stata un'altra giornata di incendi quella di ieri in Sicilia. D'altronde le previsioni erano chiare, con tutta la regione in allerta rossa per il rischio incendi.

Nel Palermitano la situazione più critica, con oltre 40 incendi. Quelli più importanti a Gangi e Balestrate. Qui le fiamme hanno minacciato le abitazioni e sono intervenuti i mezzi aerei, gli abitanti di alcune villette sono stati costretti a scendere in strada con le fiamme che lambivano le abitazioni.

Interventi a Termini Imerese, a Pizzo Belmonte, e un po' in tutto il Palermitano.

Fiamme anche in provincia di Trapani. Un vasto incendio ha interessato il Bosco Scorace, ancora una volta, tra Calatafimi e Buseto Palizzolo. Sono intervenuti due elicotteri per spegnere l'incendio. Le fiamme hanno divorato numerosi alberi, mandando in fumo ettari di vegetazione. Per tutto il pomeriggio di ieri i vigili del fuoco, la forestale, la protezione civile, hanno lavorato per spegnere le fiamme.

Un incendio ha interessato anche i terreni vicini all'autostrada A29 diramazione Alcamo - Trapani.

Oggi continua ad esserci l'allerta rossa per il rischio incendi e ondate di calore in Sicilia, soprattutto nella zona nord-orientale.