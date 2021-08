E' sempre allerta rossa per il rischio incendi in Sicilia. Un po' meno caldo nel Trapanese

05/08/2021 06:35:00

Altra giornata di allerta rossa per il rischio incendi in Sicilia. Il livello più alto di allerta è stato diramato dalla protezione civile per le province di Palermo, Messina, Enna, Catania, Siracusa. Le altre province sono in preallerta, arancione.

Le temperature massime in sensibile diminuzione sui settori tirrenici; valori elevati sui settori ionici, localmente molto elevate. Catania è da bollino rosso. Queste invece le previsioni nel dettaglio per la provincia di Trapani.

Giovedì, 5 agosto: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggila temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4763m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: afa.

Venerdì, 6 agosto: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 5159m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: afa.