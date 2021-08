Rifiuti a Marsala, 400 persone multate perchè non avevano i mastelli

05/08/2021 20:00:00

A Marsala la Polizia Municipale ha multato 400 utenti che non avevano ancora ritirato i mastelli per la raccolta dei rifiuti.

In questi mesi sono stati fatti dei controlli incrociati, con l'intenzione di smascherare quanti, non avendo ritirato i mastelli, non pagavano neanche la tassa sui rifiuti e non smaltivano correttamente i rifiuti. Oltre alle sanzioni per il mancato ritiro dei mastelli - con notifiche già in corso - sono stati avviati accertamenti incrociati (anagrafe/tributi) per verificare il relativo pagamento della tassa rifiuti.

Intanto l'Amministrazione comunale e Energetikambiente continuano nell' attività di pulizia del territorio marsalese, con decine di discariche rimosse quotidianamente dagli operatori ecologici. Tuttavia, alcuni cittadini stentano ancora a comportarsi civilmente e i controlli non possono che moltiplicarsi - sia nel centro urbano che in periferia - al fine di contrastare l'abbandono dei rifiuti e far rispettare il loro corretto smaltimento.

Si è conclusa la procedura di gara per il potenziamento della videosorveglianza ambientale. Il settore “Infrastrutture” ha affidato il servizio, della durata di 12 mesi, alla Società Speed Net di Petrosino che ha offerto un ribasso di poco superiore all'11% sull'importo stabilito di quasi 40 mila euro. Saranno 25 le telecamere a funzionalità diurna e notturna che saranno posizionate in altrettante aree del territorio comunale, sia nel centro che in periferia. Al Comando della Polizia Municipale il coordinamento del nuovo impianto wireless, al fine di visionare ed acquisire le immagini registrate dalle telecamere.