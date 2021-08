Marsala, per i consiglieri comunali il passaggio a livello a Terrenove può restare

07/08/2021 00:15:00

Il Consiglio comunale della Città di Marsala del 2 agosto 2021 si apre con le comunicazioni dei Consiglieri; tra i vari interventi il consigliere Passalacqua ha informato l’Aula sulle difficoltà a riprendere il normale svolgimento delle lezioni nel plesso Sirtori.

Mario Rodriquez segnala i problemi della pubblica illuminazione riscontrati da qualche giorno al quartiere Sappusi e una serie di disagi per la momentanea indisponibilità dei mastelli di raccolta differenziata per la carta e per la plastica.

Infine la consigliera Elia Martinico ha sottolineato l’importanza strategica per il territorio dell'accordo di collaborazione per l’utilizzo delle acque reflue in agricoltura, sottoscritto a Marsala tra il sindaco Massimo Grillo, l'assessore regionale all'Agricoltura Antonino Scilla e il dott. Antonio Garofalo, commissario straordinario del Consorzio di Bonifica di Trapani,

In seguito è iniziata la trattazione del punto relativo al parere - non vincolante sulla realizzazione - sulla prima delle abolizioni dei passaggi a livello ferroviario, quella di contrada Terrenove.

La successione degli interventi vede molti Consiglieri favorevoli alla soppressione dei passaggi a livello in genere, ma su quello di Terrenove, i Consiglieri a maggioranza hanno dimostrato contrarietà alla sua realizzazione come prevista da progetto. All’atto del voto erano presenti in Aula 15 consiglieri.

Il Consiglio boccia il parere con 5 voti contrari, 3 favorevoli e 7 astenuti, a seguire alcuni Consiglieri hanno motivato la propria scelta.

I lavori sono stati aggiornati al giorno 3 agosto alle ore 11 nella sede istituzionale di Palazzo VII Aprile, per proseguire la trattazione del medesimo ordine del giorno.

Il Consiglio del 3 agosto si apre con il dibattito relativo al punto 18 dell’ordine del giorno che riguarda il sussidio ai LPU (Lavoratori Pubblica Utilità), soggetti svantaggiati che prestano servizio presso il Comune. In sindaco Grillo interviene sul tema evidenziando che oltre l’aspetto sociale e umano, questi lavoratori hanno maturato una notevole esperienza in servizi in cui per l’Amministrazione esiste una reale necessità.

L’Atto d’indirizzo del punto 18 viene approvato con 15 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto.

I lavori continuano rispettando l’ordine del giorno e su proposta del consigliere Cavasino viene annullata la delibera con la quale, circa un anno fa il precedente Consiglio comunale, aveva votato e istituito il "registro dei bambini mai nati".

Contrario all’obbligatorietà dell’iscrizione sul registro dei bambini mai nati anche il sindaco Massimo Grillo, che però ha colto l’occasione per allargare la discussione ad altri aspetti del dibattito politico sui temi di carattere etico: “Ho sostenuto l’iniziativa del consigliere Cavasino. – dichiara il Sindaco - Ma l’argomento nasconde un problema molto più grande, quello della cultura della vita. Perchè da una parte non siamo per l’accoglienza dei migranti, i diritti dei gay e così via, ma al contempo si insinua l’idea che la vita non vada difesa fin dal concepimento”.

Il sindaco conclude auspicando politiche unitarie sul tema, citando Norberto Bobbio e Madre Teresa sui diritti del concepito e toccando anche il tema della legge sull’eutanasia.

L’atto è stato esitato positivamente con 14 si, 4 contrari e 2 astenuti.