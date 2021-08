Mazara, cambia il calendario per la raccolta dei rifiuti per i cittadini in isolamento covid

07/08/2021 16:00:00

Modificato a Mazara del Vallo il servizio di raccolta rifiuti indifferenziati presso le abitazioni dei soggetti posti in quarantena obbligatoria Covid e suddiviso per giorni e due macro aree.

- Il lunedì ed il giovedì il servizio verrà effettuato nella zona denominata "Centro Città" comprendente il perimetro delimitato tra: Fiume Mazaro lato est, a sud della SS 115, via Falcone Borsellino, viale Africa, lungomare San Vito fino a piazzale G.B. Quinci

- Il martedì ed il venerdì verrà invece effettuato nella zona 2 che si trova al di fuori del perimetro della zona 1: Fiume Mazaro lato ovest, litorale Tonnarella, confine comune di Petrosino, SS 115 e via Falcone Borsellino comprendenti le aree a nord, Mazara 2, Borgata Costiera, confine con comune di Campobello di Mazara, litorale Mazara-Torretta Granitola.

La rimodulazione si è resa necessaria in considerazione dell'incremento del numero delle persone poste in isolamento domiciliare.

In attuazione dell'ordinanza del Presidente della Regione n. 1 Rif/2021 ed a seguito della precedente comunicazione dell’Asp di Trapani che si è dichiarata impossibilitata a gestire la raccolta domiciliare ed il conferimento dei rifiuti prodotti dalle persone poste in quarantena Covid, con l’ordinanza sindacale n. 101 del 15 ottobre 2020 il Comune di fatto interviene in via sostitutiva all’Asp.

Per le persone in isolamento domiciliare il servizio di raccolta rifiuti, secondo le modalità sopraindicate cesserà alla comunicazione telefonica o tramite whatsapp al numero 3336192051 dell’esito negativo del tampone e della fine della quarantena, naturalmente previa verifica presso l’Asp.

Subito dopo la fine della quarantena i soggetti interessati dovranno riprendere le normali modalità di raccolta differenziata.