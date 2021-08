Si chiamava Velia Salsedo la donna morta al mare a Pantelleria 

10/08/2021 18:52:00

Si chiamava Velia Salsedo la donna morta a causa di un malore, oggi, nel mare di Pantelleria. Stamattina abbiamo raccontato su Tp24 quanto accaduto.

Altri particolari vengono dati da "Pantelleira Internet" di Salvatore Gabriele.La disgrazia è avvenuta poco prima di mezzogiorno in località Bue Marino Basso una località molto frequentata proprio all’uscita verso est del paese principale dell’isola. Alcuni bagnanti l’avevano vista sofferente e le hanno chiesto se stava poco bene. La donna però avrebbe risposto che era tutto a posto. Poco dopo l’hanno vista in mare con il capo chino sull’acqua. L’hanno soccorsa, ma non c’era più niente da fare. Forse avrebbe avuto un infarto. Chiamati i soccorsi sono subito arrivati dal vicino ospedale Nagar. Sul posto anche le forze dell’ordine.

La donna si chiamava Velia Salsedo, aveva 73 anni ed aveva ripreso da pochi anni la sua residenza a Pantelleria.

Sempre Pantelleria Internet aggiunge una storia curiosa: "La donna abitava ora in via Dante nella casa che era stata di suo nonno, Andrea Salsedo che era stato molto noto negli Stati Uniti per una vicenda politica ai tempi di Sacco e Vanzetti. La storia di Andrea Salsedo somiglia molto a quella di Pinelli. Fu, infatti, “suicidato” dalla polizia americana. Dopo un drammatico interrogatorio perché accusato, ingiustamente di aver partecipato ad un attentato fatto dagli anarchici, fu buttato dal settimo piano del comando di polizia di New York".