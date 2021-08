10/08/2021 12:59:00

Una donna è morta annegata a Pantelleria.

L'incidente è avvenuto in località Bue Marino, noto posto balneare, oggi affollata di gente. La signora, V.S., di 76 anni, originaria di Pantelleria ma residente fuori, si stava facendo il bagno, accompagnata dal figlio, quando, sicuramente per un malore, è stata trovata priva di sensi in acqua. E' scattato subito l'allarme e i soccorsi sono stati tempestivi. Sul luogo anche le forze dell'ordine. Ma per la donna non c'è stato nulla da fare e vano è stato ogni tentativo di rianimazione: è infatti morta annegata. L'incidente è avvenuto intorno alle 11. La località è stata fatta sgomberare per tutti gli accertamenti del caso e solo verso le 13 l'afflusso delle persone è tornato regolare.

E' la terza vittima nei luoghi delle vacanze in provincia di Trapani, in due giorni. Ieri un uomo ha avuto un malore ed è morto in spiaggia a Campobello di Mazara (ne parliamo qui) e un altro anziano, invece, è morto a Lido Valderice (ne parliamo qui).

