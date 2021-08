Pantelleria, si ristruttura con finalità sociali l'immobile comunale di via Roma

10/08/2021 22:00:00

Si ristruttura a Pantelleria l'immobile comunale di via Roma, chiuso e inagibile da anni a causa di un incendio. Con un importo di 1.900.000 di spesa, è stato redato un progetto tra Ufficio Tecnico e Servizi Sociali

Il progetto rientra nel bando di finanziamento per la messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà comunali da destinare ad asili nido, scuole per l’infanzia o centri polifunzionali per la famiglia. Il Comune ha partecipato un progetto esecutivo che prevede la demolizione della struttura, la ricostruzione con minore volumetria e il recupero dell’area circostante al fine della realizzazione di un asilo nido e di un centro polifunzionale per la famiglia.

Lo scorso 30 luglio viene pubblicato il Decreto dei diversi ministeri interessati approva la graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento, e c'è quello del Comune di Pantelleria che, come gli altri, sarà incluso nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, noto come PNRR o Recovery Fund.

“Al mio arrivo a Pantelleria, appena ho visto quella struttura - afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Parisi - ho subito detto che non era accettabile che in pieno centro ci fosse un immobile fatiscente di quella sorta e ho promesso che avrei lavorato per recuperarla. Adesso, finalmente, sarà non solo possibile recuperare quell’immobile, ma anche destinarlo ad un servizio che in questo momento non è presente sul territorio, utile per la cittadinanza".