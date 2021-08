La Sicilia è prima per i contagi, ultima per i vaccini

10/08/2021 11:08:00

Prima per i contagi, ultima per i vaccini. Ancora una volta i numeri ci dimostrano impietosamente la cattiva gestione dell'emergenza Covid in Sicilia.

- La Sicilia è l’ultima regione italiana per copertura vaccinale antiCovid in quasi tutte le fasce d’età e la prima per contagi, ricoveri e morti.

L'edizione siciliana del quotidiano La Repubblica fa notare che l’ultimo report settimanale sui vaccini del commissario straordinario nazionale consegna alla Sicilia una lunga serie di primati negativi. Ultima per over 80 che non hanno ricevuto nemmeno una dose: 72. 076 persone, cioè il 21,2%. Ultima nella fascia d’età 70-79 anni, con 93.919 non vaccinati che equivalgono al 19,71%. Ultima anche per la fascia 60-69 anni: 153.061 le persone in attesa della prima dose, ovvero il 24,25%.

Sono proprio le fasce che più delle altre alimentano le percentuali di ricoveri e soprattutto dei morti: su 152 decessi per Covid nell’ultima settimana in Italia, 39 sono siciliani. A morire non sono solo gli anziani con patologia, ma anche cinquantenni, sessantenni e settantenni non vaccinati. Secondo un monitoraggio della Regione, i non vaccinati in terapia intensiva sono oltre l’80 per cento.

In un mese la Sicilia è passata da 811 casi settimanali (28 giugno-4 luglio) a 5.097 (2-8 agosto), sei volte di più. Oggi i ricoverati sono 472, di cui 54 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 144, con 28 nuovi ingressi in terapia intensiva. Secondo Agenas, l’occupazione dei reparti ordinari è al 13,3 per cento e quella delle Terapie intensive al 7,4 per cento, sempre più vicina alle soglie rispettivamente del 15 e del 10 per cento fissate dal governo per il passaggio in zona gialla. Se da qui a giovedì continuerà il trend in ascesa, la stretta potrebbe arrivare già venerdì con l'addio alla zona bianca da lunedì 16 agosto.

.L’unica fascia d’età in cui l'Isola è nella media nazionale per copertura vaccinale è quella dei giovanissimi. Nella platea compresa fra i 16 e i 19 anni attende la prima dose il 44,85% della popolazione, ovvero 90.883. Per la fascia 12-15 anni, per cui la campagna è appena agli inizi, ci sono 152.471 ragazzi da vaccinare, ovvero il 77%.