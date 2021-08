11/08/2021 09:20:00

E' giallo a Palermo per la morte di una donna. Una 33enne è stata trovata priva di vita in un appartamento di via Coltellieri.

A trovarla è stato il compagno intorno alle due di notte. Ha chiamato i soccorsi, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla. La donna era ormai deceduta.

Sono in corso delle indagini da parte delle forze dell'ordine per capire cosa sia accaduto. La donna è stata trovata con attorno al collo il filo di una ciabatta elettrica. L'ipotesi al momento più accredita sarebbe il suicidio anche se non è esclusa nessuna pista.