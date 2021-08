Erice, presentazione della pubblicazione sul Castello della Colombaia

11/08/2021 09:18:00

Giovedì 12 Agosto, alle ore 17.30, negli spazi della sala conferenze di palazzo Sales a Erice, nell’ambito della rassegna culturale “I Giovedì di Agosto”, organizzata dal Gruppo Archeologico Erykinon, l’architetto Giovanni Vultaggio presenterà la sua recente pubblicazione sul Castello della Colombaia di Trapani.

Giovanni Vultaggio si occupa del Castello della Colombaia dal 1993, anno in cui ha collaborato al restauro della torre ottagonale e per la prima volta in Sicilia, ne ha effettuato l'analisi stratigrafico muraria secondo le tecniche proprie dell’archeologia dell'architettura.

La conferenza permetterà di delineare con evidenza scientifica l'evoluzione del monumento e comprendere l'importanza di alcuni elementi come la grande torre ottagonale o la singolare cinta muraria ellittica, ponendo una particolare attenzione alla sua trasformazione nei secoli.

Sarà anche l’occasione per riflettere sulle ricerche in corso, da parte dell'autore, per l'individuazione della cartaginese Torre Peliade. Un focus sullo sviluppo del contesto medievale del complesso monumentale del Castello della Colombaia e su quelle attività di valorizzazione, studio e ricerca che andrebbero svolte, prima dei restauri previsti con i fondi del Recovery Plan.