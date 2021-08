Bus navetta a Castellammare, agevolazioni Tari a Paceco, finanziamento per Partanna

11/08/2021 18:15:00

Bus navetta per il centro storico di Castellammare del Golfo fino al al 23 settembre. In funzione dalle ore 20 alle 3. Capolinea al piazzale del cimitero: ticket di 50 centesimi per andata e ritorno. Sarà possibile fare il biglietto direttamente sul mezzo della “Moveo bus”, ditta aggiudicataria del servizio. Il costo è di 50 centesimi anche per sola andata o solo ritorno. Il bus navetta consente di raggiungere facilmente il centro storico, dove è attiva la zona a traffico limitato, con il percorso che prevede via Euclide, via Galileo Galilei, viale Leonardo Da Vinci, via Donizetti, via Segesta, Corso Garibaldi e rientro al capolinea da via Marconi. Sono 5 le fermate previste lungo il percorso: via Donizetti, via Segesta, corso Garibaldi, zona “quattro canti” e via Marconi (nei pressi del ristorante Bambù).

PACECO. Il Consiglio Comunale di Paceco ha approvato all’unanimità, nei giorni scorsi, la delibera riguardante la Tassa sui Rifiuti (TARI) con varie agevolazioni sociali per le utenze domestiche e riduzioni del tributo per le utenze non domestiche. In particolare, sulla componente variabile della tassa sui rifiuti, sono state deliberate le seguenti riduzioni, esenzioni ed agevolazioni:

- riduzione del 100% in caso di abitazione con almeno un occupante disabile con invalidità del 100% (limitatamente alla quota variabile riferita al soggetto disabile) a favore di soggetti con redditi certificati dal modello ISEE inferiori a 7.000 euro;

- riduzione del 70% in caso di abitazione con almeno un occupante disabile con invalidità compresa tra il 70% e il 99% (limitatamente alla quota variabile riferita al soggetto disabile) a favore di soggetti con redditi certificati dal modello ISEE inferiori a 7.000 euro;

- esenzione totale, a favore di soggetti con redditi certificati da modello ISEE pari a 0;

- agevolazione sociale pari al 70%, a favore di soggetti con redditi certificati dal modello ISEE inferiori a 7.000 euro;

- agevolazione sociale del 50%, a favore di soggetti con redditi certificati dal modello ISEE compresi tra 7.000,01 e 12.000 euro;

- riduzione del 20% in caso di abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo;

- riduzione del 20% in caso di locale, diverso dall’abitazione, ed area scoperta adibita ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;

- riduzione di 2/3 in caso di unità immobiliare di proprietà di residenti all’estero;

- riduzione del 50% per le zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibiti a magazzini all’aperto;

- riduzione del 50% per aree adibite in via esclusiva all’accesso nelle stazioni di servizio dei carburanti.

Con un’altra delibera proposta dall’Amministrazione comunale, il Consiglio ha anche ratificato esenzioni totali del tributo TARI, quale misura di sostegno conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ritenendo “doveroso riconoscere i benefici ad operatori economici, enti ed associazioni che hanno subito la chiusura temporanea nonché limitazioni delle rispettive attività e/o registrato cali di fatturato documentabili rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nella misura del 100% del tributo dovuto per il 2021”.

PARTANNA. Con decreto dirigenziale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti n. 1934/S9 del 19 luglio 2021 trasmesso all’Amministrazione al Comune in data 3 agosto 2021, sono stati finanziati i lavori di messa in sicurezza del nodo stradale a massimo rischio del Bivio Cappuccini per un importo complessivo di € 271.000,00. Il progetto presentato dall’Amministrazione Comunale di Partanna prevede un cofinanziato di € 108.400,00 mentre il cofinanziamento regionale pari al 60 per cento è di 166.600,00.