12/08/2021 09:37:00

Un 37enne marsalese positivo al Covid-19 esce di casa e se ne va in giro. L'uomo in isolamento fiduciario dai primi del mese, non è stato trovato in casa dai sanitari che alle ore 12 di ieri sono andati presso il suo domicilio per sottoporlo a tampone di verifica.

Solo alle 18, l'uomo è rientrato a casa, dove ad aspettarlo vi erano i militari dell’Arma che lo hanno denunciato per violazione delle norme per fronteggiare l’emergenza da covid-19.

Sono strati eseguiti degli accertamenti dei Carabinieri sui luoghi e le persone frequentate in quel lasso temporale dal 37enne.