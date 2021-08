Marsala, da settembre i lavori per la pubblica illuminazione delle contrade

12/08/2021 15:00:00

A Marsala con un finanziamento di quasi 5 milioni di euro con fondi PO FERS 2014-2020, si ammoderna la pubblica illuminazione delle contrade e periferie. La firma del contratto è avvenuta a Palazzo Municipale con il Raggruppamento temporaneo di Imprese - mandataria la Elsis di Roma - che si è aggiudicato i lavori di “efficientamento energetico”, offrendo un ribasso di quasi il 29% sull'importo a base asta di poco inferiore a 4 milioni di euro.

In due anni, si legge nel contratto, dovrà ultimare gli interventi nelle individuate periferie e contrade del territorio comunale. Il progetto è stato avviato dalla precedente Amministrazione comunale nell'ambito di “Agenda Urbana” che vede assieme cinque Comuni, con Marsala capofila. E mentre saranno a breve avviate le procedure di gara per un altro progetto riguardante la pubblica illuminazione nel centro urbano, incluso il relamping delle lanterne artistiche del centro storico, i lavori che l'Impresa aggiudicataria inizierà a partire dal prossimo mese di Settembre prevedono la sostituzione di 5.500 corpi illuminanti, nuova tecnologia per 180 quadri elettrici presenti e la collocazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Due le squadre di tecnici e operai, cui successivamente se ne aggiungerà una terza, che avvieranno gli interventi contemporaneamente in entrambi i versanti del territorio, secondo un cronoprogramma già fissato. Principalmente interessata è l'illuminazione pubblica lungo i principali assi stradali (vie Mazara, Trapani e Salemi), nonchè sulla via Dante Alighieri e nelle strade di ingresso al centro urbano. L'ammodernamento energetico include anche l'immediata periferia (via Pupo, via Trieste, via Tunisi, Lungomare Spagnola e Mediterraneo…), alcune contrade dei versanti nord/sud e i quartieri Amabilina, Strasatti e Istria.