Coronavirus, per il secondo giorno consecutivo più di mille casi in Sicilia 

13/08/2021 21:39:00

Per il secondo giorno consecutivo in Sicilia i nuovi positivi superano le 1.100 unità: sono, infatti, 1.101 i casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 13.954 tamponi processati e l'indice di positività è schizzato al 7,9% (ieri 6,8%).

Ieri erano stati 1.134 i nuovi casi su 16.602 tamponi processati.

Crescono ancora i ricoveri: 32 di cui 6 in terapia intensiva e sono 13 le vittime. Adesso i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid salgono al 9%, mentre quelli in ricovero ordinario al 14,3%. I due parametri, dunque, sono ormai prossimi alla soglia che decreta la zona gialla immediata, ovvero 10% di ricoveri in terapia intensiva e 15% in ricovero ordinario.

Sono 392 i guariti.

Attualmente ci sono 16.930 positivi di cui 499 ricoverati in ospedale (ordinari), 65 in terapia intensiva e 16.366 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 230.448 e i decessi a 6.134.

A livello provinciale, sono 222 i nuovi casi a Palermo, 234 a Catania, 115 a Messina, 100 a Siracusa, 162 a Ragusa, 8 a Trapani, 82 a Caltanissetta, 101 ad Agrigento e 77 a Enna.