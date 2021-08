Crisi idrica nei Comuni del trapanese. A Castellammare si cerca una soluzione

14/08/2021 02:00:00

Il problema dell'approvvigionamento idrico in provincia di Trapani si fa sempre più pesante, Salemi, Alcamo e Castellammare sono le città più sofferenti.

A Castellammare saranno gli operai del Comune che nel fine settimana garantiranno la distribuzione dell'acqua nel territorio, sostituendosi all’Eas, l’ente acquedotti siciliano in liquidazione e proprietario degli impianti.

Il Comune dovrà garantire le operazioni per sabato e domenica, una distribuzione aggiuntiva per la città che in questo periodo vede le presenze dei cittadini triplicarsi, ed è per questo necessaria una maggiore distribuzione per via di un maggior consumo idrico giornaliero nel corso della settimana. Il comune assicurerà questo servizio per tutto il mese di agosto e settmbre.