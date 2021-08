Marsala, eletto il nuovo diretto della Croce Rossa Italiana

14/08/2021 15:10:00

Nella giornata di Domenica 4 Luglio 2021 nella sede della CRI di Marsala, si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi statutari dell’Associazione: Presidente e Consiglio Direttivo. Per il quadriennio 2021/2024 alla carica di Presidente è stato eletto Silvio Bova.

I votanti sono stati 50 su 92 aventi diritto al voto, schede bianche 0 e nulle 3. Le preferenze per il nuovo Presidente e Consiglieri sono state 50, mentre per il Consigliere Giovane 15 su 22. Trascorsi i termini per il ricorso, in data 9 Luglio 2021 il Comitato Regionale della Sicilia ha ratificato ufficialmente l’esito delle urne, insediando il socio volontario Silvio Bova come nuovo Presidente del Comitato di Marsala. Unitamente al Presidente sono stati eletti nel consiglio direttivo i volontari:

Zerilli Vito (voti 37), Civello Paolo (voti 39), Fundarò Myriam (voti 35) e in rappresentanza dei Giovani Soci CRI (under 32) Amico Giuseppe (voti 15 su 22).

Il Presidente Silvio Bova prende il nuovo incarico con grande impegno, competenza e dedizione, anche considerando il momento difficile che la nostra società sta attraversando, e i disagi riscontrati sul territorio a causa della pandemia da Covid-19; il Comitato Territoriale di Marsala si impegna, dunque, a far ripartire la propria macchina organizzativa.

Come nuovo Presidente Silvio Bova ha delineato gli obiettivi che porterà avanti con grande energia ed entusiasmo, così pronunciandosi: “Con la mia elezione io mi impegno a portare avanti fedelmente nel ruolo affidatomi, tutti gli obiettivi prefissati. In quanto nuovo Presidente, a nome di tutti i volontari CRI ci impegneremo sicuramente ad operare nel territorio e nell’intero Distretto Socio-Sanitario e Socio-Assistenziale con forza e sinergia, in uno spirito di squadra, di cooperazione e coordinamento; al fine di fare e migliorare sempre di più per il bene del territorio, scendendo in campo al servizio dei più vulnerabili. In considerazione al particolare periodo che stiamo attraversando e vivendo, ritengo non solo necessario ma indispensabile che la CRI abbia una visibilità forte e trasparente del proprio operato e che dia il proprio appoggio agli organi istituzionali coerentemente al proprio mandato.

Fondamentale è la capacità di elaborare e rendere esecutivi i progetti indirizzati ai singoli e alla collettività in tema di servizi, che non possono essere altrimenti svolti dagli enti pubblici, per cui si rende necessario comprendere che non basta soltanto il sostegno o supporto degli sponsor ma anche l’azione di tutti i volontari pronti a lavorare per il bene comune al di fuori di personalismi.

Lo stesso Presidente afferma che, sulla base di queste finalità, il Comitato CRI di Marsala si pone al servizio delle Autorità Civili, Religiose, Militari e di Ordine Pubblico, in attività valide per servizi umanitari per la popolazione e anche nella formazione di attività socio-sanitarie e delle emergenze.

“Per quanto riguarda gli obiettivi del Programma strategico del comitato di Marsala – continua Bova – occorre attuare attività socio-sanitarie, di collaborazione con la Protezione Civile, la formazione dei Volontari, di presidio e servizio/assistenza negli eventi pubblici e gare sportive. È necessario dunque, cercare nuove forme di servizio da realizzare e attuare anche in convenzione con ASP, enti pubblici, associazioni di volontariato e sportive.

Infine, al momento dell’elezione i Consiglieri eletti hanno espresso il loro sentito ringraziamento a quanti hanno dato loro fiducia e sostegno: “al centro del nostro mandato vi è la realizzazione dei principi della Croce Rossa Italiana, di essere in primo piano, con spirito di entusiasmo e solidarietà, per bene della comunità, con attenzione ai più deboli e svantaggiati. Coscienti del fatto che questo obiettivo va raggiunto con la volontà e l’impegno di tutti, nel rispetto e uguaglianza di tutti. È importante sottolineare il fatto che ogni cittadino deve vedere e considerare CRI la prima associazione di sostegno e punto di riferimento. Quanto detto dal Consigliere Rappresentante dei Giovani della CRI del Comitato di Marsala – nonché Vice Presidente, Amico Giuseppe – “I Giovani volontari sono un punto di forza, il nostro pensiero va a loro, alle iniziative da avviare con energia e sinergia al fine di migliorarsi sempre di più, per il rinnovamento, nuove progettazioni, e nel favorire percorsi di formazione”.

“Questo è un periodo non facile per la società e pieno di cambiamenti per la CRI – continua Bova – ma di certo ci sarà la collaborazione e il sostegno dei Volontari che riuscirà nell’unità a raggiungere ancora una volta i suoi obiettivi preposti in Croce Rossa”.

In definitiva, colgo l’occasione per ringraziare tutti i volontari che con il loro servizio portano sostegno a chi ne ha più bisogno e con il loro aiuto ovunque vadano diffondono i valori ed i principi della Croce Rossa Italiana. Silvio Bova auspica una collaborazione a 360° con spirito di innovazione – “Credo fermamente nell’importanza della condivisione e sostegno reciproco e sono convinto che lavorando tutti insieme arriveremo a soddisfare le famiglie e le istituzioni, contribuendo a favorire e fornire servizi affidabili e reali.