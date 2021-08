Marsala, iniziati i funerali di Francesco Pantaleo. L'arciprete: "Restiamo in silenzio di fronte a tanto dolore"

17/08/2021 10:40:00

Il feretro di Francesco Pantaleo, il giovane di 23 anni studente di ingegneria informatica, il cui corpo è stato trovato carbonizzato nelle campagne di Pisa, è arrivato pochi minuti fa in Chiesa Madre a Marsala per la celebrazione dei funerali.

Ci sono tanti giovani in chiesa per l'ultimo saluto a Francesco, ma all'arrivo in piazza c'era poca gente, forse per il caldo ma anche per il Covid.

"Restiamo in silenzio di fronte a tanto dolore", le parole dell'arciprete Don Marco Renda.

E purtroppo, si nota come i bar che si trovano nella piazza, non abbiano provveduto a togliere i tavolini, sarebbe stato un ulteriore gesto di rispetto verso questa giovane vita spezzata e per i suoi familiari.