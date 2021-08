Italiana vince centomila euro sul volo Ryanair. "Estinguerò il mutuo"

18/08/2021 10:00:00



Durante il volo Milano-Siviglia compra un Gratta e Vinci da 2 euro e vince 100mila euro. La passeggera Ryanair Lorena Faitini è stata baciata dalla fortuna. Quando si dice che la fortuna è cieca e che quando colpisce, colpisce senza guardare in faccia nessuno, è proprio vero.

E così, una giovane donna in partenza – pare – per le vacanze, ha deciso di acquistare un Gratta e Vinci sull’aereo Ryanair e si è ritrovata con una vincita da 100mila euro in tasca.

«Sono felicissima e potrei essere ancora un po’ sotto shock per aver vinto i 100 mila euro», è il commento di Lorena Faitini che ricorda di aver comprato il gratta e vinci su un volo per Siviglia. «Quel giorno mi sentivo fortunata e a volte i sogni si avverano». La vincita, prosegue, farà «la differenza sia per la mia famiglia sia per me che è difficile da esprimere a parole. Non vedo l’ora di organizzare una festa per i miei amici e la mia famiglia e non vedo l’ora di fare molti viaggi in futuro con la mia vincita. Sarò anche in grado di estinguere il mutuo per la casa, il che è fantastico».