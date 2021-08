"Gli immigrati possono dare una mano contro gli incendi in Sicilia"

18/08/2021 16:10:00

Gentili Redazione di TP24,

volevo fare alcune considerazioni su quello che sta succedendo nel nostro bellissimo ma martoriato Territorio in merito alla questione degli incendi che ormai in tutta la Sicilia da tanti anni sta distruggendo lentamente quanto di più prezioso abbiamo.

Sicuramente un’ottima iniziativa la presenza di 25 Carabinieri Forestali in più venuti a dare man forte al personale già presente ma, ahimè temo insufficiente a coprire il reale bisogno che serve nel territorio.

E allora cosa fare?

Come tutti sappiamo ad oggi ci sono tante persone, ma non tutte, che percepiscono il reddito di Cittadinanza che non lavorano e sono pagate per non lavorare, scusate il gioco di parole; A questo punto perché non farli lavorare? Anziché lasciarli fare niente tutto il giorno? D'altronde sono già pagati con soldi pubblici.

Lo stesso vale per tutti questi ragazzi immigrati, stipati ovunque in Sicilia, tanti di loro si danno da fare, ma molti restano senza fare nulla.. e allora perché non dare una possibilità in più di potersi integrare permettendogli di prendersi cura del nostro territorio che li sta ospitando? Il lavoro dà, ed è dignità ed è alla base della nostra Costituzione.

Non dico che tutto questo possa risolvere il problema e neanche di avere la verità in tasca, ma sicuramente, una grossa mano può e deve essere data da tutti perché il nostro meraviglioso Territorio non può continuare a subire in questo modo senza che nessuno faccia nulla, tutti noi abbiamo il dovere di proteggerlo, cittadini e non, con ogni mezzo. Basta con tutto questo scempio, è ora di muoversi sul serio.

Cordiali Saluti,

Vincenzo G.