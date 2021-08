Alcamo, pubblicato l'avviso per l'abbattimento della Tari. Scadenza 25 agosto

19/08/2021 09:05:00

Scadrà il 25 agosto il termine ultimo per accedere all'abbatimento della TARI. L’amministrazione comunale di Alcamo ha attivato le “misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” – contributi abbattimento utenza TARI”. Il bando per accedere ai contributi riguarda le persone residenti nel Comune di Alcamo che, a causa della crisi generata dall’emergenza epidemiologica in atto, hanno subito una riduzione di reddito che non consente di sostenere spese, quali la TARI, e il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore a €.20.670,00.

L’istanza di contributo deve essere presentata, a pena di esclusione, dall’intestatario dell’utenza TARI e deve essere redatta sul modulo predisposto dagli Uffici Direzione 3 – Affari Generali, Risorse Umane e Servizi alla Persona, entro le ore 12:00 del giorno 25/08/2021 al Protocollo Generale del Comune di Alcamo in Piazza Ciullo o tramite posta elettronica all’indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it.

Gli interessati possono ritirare il modulo e ricevere informazioni presso gli Uffici Servizi alla Persona di via Verga n.65 0924-21695 – 21694. o presso l’U.R.P. o collegandosi al seguente link.

La quota finanziaria destinata ai contributi TARI è di € 600.000,00 e sarà ripartita, individuando tre fasce di utenza: FASCIA di ISEE da € 0,00 ad € 6.890,00 (quota base del minimo vitale); FASCIA di ISEE da € 6.890,00 ad € 13.780,00 (doppio della quota base del minimo vitale); FASCIA di ISEE da € 13.780,00 ad € 20.670,00 (triplo quota base del minimo vitale).

****

EROGAZIONE IDRICA - L'ufficio Servizio Idrico Integrato del Comune di Alcamo rende noto che, stamattina è stata aperta l’acqua per le utenze del primo turno. Sarà nostra cura tenervi aggiornati sulla turnazione idrica; ci scusiamo per il disagio.

PRIMO TURNO

ZONA 1 Nord di C.so VI Aprile (da P.zza Pittore Renda a P.zza Bagolino)

Via F.sco Crispi - Via Ugo Foscolo – P.zza Falcone e Borsellino

Via Amendola – Via Platania – Via Pia Opera Pastore

C.da Gammara – C.da Vitusi – C.da San Gaetano