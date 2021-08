Covid in provincia di Trapani. Quasi 2000 positivi: Mazara 409, Castelvetrano 285, Marsala 249

20/08/2021 08:45:00

Quasi duemila positivi. 63 ricoverati in area medica, 4 in terapia intensiva. Il Covid non è andato in ferie a Ferragosto in provincia di Trapani e crescono i contagi.

Sono esattamente 1950 le persone attualmente positive nel Trapanese, con Mazara del Vallo che resta la città con più contagi: 409 casi.



Seguono Castelvetrano con 285 positivi, Marsala 249, Alcamo 195, Trapani 171. 90 i casi ad Erice, 88 a Pantelleria dove nelle scorse settimane è scoppiato il focolaio da una festa tra giovani.



Aumentano i casi anche a Salemi: 76 positivi. In tutte le altre città numeri gestibili, rapportati al numero di abitanti. I decessi dall'inizio della pandemia sono 360, mentre le persone che hanno avuto il Covid e sono guarite sono state 14.458.

Sono numeri preoccupanti, quelli per la provincia di Trapani, se consideriamo che per trovare dati del genere bisogna andare indietro al febbraio di quest'anno.