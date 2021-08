Covid: in Sicilia tantissimi bambini colpiti. Sono figli di non vaccinati 

20/08/2021 16:57:00

Il Covid colpisce sempre più bambini in Sicilia. A Giugno all'ospedale pediatrico Di Cristina, a Palermo, i ricoverati erano appena tre. A Luglio erano già quattordici. E adesso sono diventati trentotto.

Si tratta per quasi totalità di bambini figli di non vaccinati, o che hanno avuto il virus da persone in famiglie non vaccinate.

Altri tre neonati sono ricoverati in terapia intensiva al Cervello, sempre a Palermo.

Ricordiamo che il 26 Luglio scorso c'è stato il primo decesso di un bambino in Sicilia per Covid: Ariel, la bambina di undici anni, affetta da una rara malattia e positiva alla variante Delta. I genitori di Ariel non erano vaccinati e la mamma, dopo la sua morte, ha fatto un appello a tutti i genitori siciliani affinché si vaccinino, per tenere al sicuro e protetti i loro figli.

E' fondamentale immunizzarsi, infatti, per non prendere la forma grave della malattia, e per proteggere i bambini e i più fragili.