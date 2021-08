Teatro, cabaret, eventi: gli appuntamenti di fine Agosto 2021 in provincia di Trapani 

21/08/2021 06:00:00

Anche dopo Ferragosto, sono tanti gli eventi in provincia di Trapani, che continuano in sicurezza e con il green pass, lì dove è richiesto.

Vediamo un po' di appuntamenti per questo fine settimana e per i prossimi giorni.

Vi ricordiamo che

Qui invece, l'agenda con gli appuntamenti.

SAN VITO LO CAPO. Si conclude Iliad Vertical Summer Tour, la manifestazione estiva itinerante che anima le spiagge di otto località della Penisola all’insegna di attività sportive, divertimento e musica.

Sulla spiaggia libera di San Vito lo Capo (Via Faro), dalla mattina al tardo pomeriggio, nel rispetto delle normative anti-Covid, animatori, speaker, dj e istruttori sportivi saranno pronti ad accogliere e far divertire gli ospiti all’interno del Maxi-Village di 1.500 mq. Tante le attività in programma, dallo yoga all’aquagym, dal beach volley al SUP, dallo sparring al calcio balilla, per citarne alcune. Non mancherà il dj set degli artisti di Radio Deejay, con I Vitiello protagonisti del palco di San Vito lo Capo (22 agosto, a partire dalle 16.30).

VALDERICE: debutta nell’ambito della Rassegna VALDERICE A TEATRO presso il Teatro On NINO CROCE, sabato 21 agosto (ore 21:45), Sorelle- Mia e Loredana. Due facce di una sola luna, il primo spettacolo, diretto da Mario Incudine e prodotto da Oddo Management e Teatro Ariston, che porta in scena il legame speciale tra due artiste e, soprattutto, due sorelle come Mia Martini e Loredana Berte’. A vestire i panni di Mia e di Loredana, una sola ed unica interprete, la giovane artista La Commare, cantante, attrice, musicista,e in questo caso anche autrice del testo. I biglietti sono in vendita su www.liveticket.it. Per agevolare la sistemazione in Teatro si prega di presentarsi all'ingresso con biglietto e Green pass in mano ( dai 12 anni in su), pronti per il controllo, anche avendo fatto il tampone o la prima dose (green pass digitale o cartaceo stampato, non foglio di certificato vaccinale)

ALCAMO. Oggi Comedian Show con I Pierda. Uno spettacolo divertente ed esilarante, un susseguirsi di battute comiche siciliane tra i due protagonisti sul palco e con il pubblico; la comicità teatrale sarà intervallata da momenti di danza della Sirio Fit Dance di Alessia Paglino e Giorgio Cardarelli e altri intermezzi musicali. Ospiti della serata saranno alcuni comici emergenti, tra cui Gaspare Calvaruso e Nino Caradonna; un appuntamento di sicuro divertimento e tanta spensieratezza.

Domenica sera alle 20:30, all’Anfiteatro Cave Cappuccini, sarà proiettato il documentario di Rita Maria Mancuso “Tra le bellezze di Alcamo”, a cura di Carmelo Mancuso, un’iniziativa del gruppo "Noi... Oltre il Teatro" della parrocchia San Francesco di Paola.

Il gruppo “Noi…Oltre il Teatro” è composto da studenti uniti dalla passione per la recitazione, il cinema, ma soprattutto da un legame di Amicizia; i giovani da 5 anni portano avanti idee, emozioni e sentimenti per costruire un percorso di vita positivo e legato ai valori tradizionali della nostra terra.

Il documentario racconta il territorio, la storia, i beni culturali e ambientali, i costumi e le iniziative che esprimono e valorizzano la nostra città, lo spirito creativo della nostra gente da cui il titolo “Tra le bellezze di Alcamo”.

Il progetto ideato da Rita Maria Mancuso e realizzato da Carmelo Mancuso ha coinvolto non solo la Parrocchia San Francesco di Paola ed il parroco Don Salvatore Grignano, ma anche personalità del mondo culturale e associativo cittadino, fra cui Luigi Culmone, Maurizio e Giuseppe Calandra, Silvana Giacone, Nato Stabile, Gaetano Stellino, Giuseppe Maniscalchi, Francesco Bambina ed altri ancora.

Domenica, durante la serata, sarà sorteggiato un quadro del pittore alcamese Francesco Grimaudo, un paesaggista ed impressionista che - dopo aver assistito alla proiezione del documentario il 18 giugno, durante i festeggiamenti per Maria SS. dei Miracoli - ha voluto dedicare al lavoro del gruppo una tela, dove l’elemento che risalta è l’acqua, fonte di vita. Acqua quale simbolo di rinascita e di quella freschezza che caratterizza i giovani con il proprio entusiasmo, la voglia di fare e di creare, proprio quella che il gruppo “Noi…Oltre il Teatro” esprime nel documentario.



MARSALA. Per la rassegna "A Scurata", mercoledì 25 agosto sarà messa in scena l’anima della salina con “Cum grano salis”, dove la danza sposa la musica e insieme armonizzano con la natura. Ad esibirsi saranno gli artisti dell’Officina Tersicore e la band Virginia Gold. Le coreografie del Centro Danza Tersicore esploreranno l’armonia del movimento eterno della salina, mentre le musiche immateriali e innovative dei Virginia Gold riprenderanno i suoni dell’acqua, i canti del duro lavoro dei salinai e i versi dei fenicotteri rosa, looppati in chiave contemporanea. “Un racconto che prende forma con corpi ed immagini danzate accompagnato dalla musica dal vivo dei Virginia Gold. Una narrazione sulla relazione con la natura e tra gli uomini – spiega Elisa Ilari – che prende spunto dalla suggestione della favola zen della bambola di sale”. “I suoni elettronici – aggiunge Andrea Russo – che sperimentiamo da due anni con i Virginia Gold dipingono dei quadri importanti dal punto di vista emotivo e sensoriale”.