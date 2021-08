Alcamo, avviso pubblico del Comune per l'assegnazione degli impianti sportivi

22/08/2021 02:00:00

Il Comune di Alcamo ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali per l'anno sportivo 2021/2022 riguardante l’utilizzo delle seguenti strutture e rispettive discipline:

Stadio Polisportivo “Lelio Catella” - Calcio / atletica leggera /Tennis; Campo di Calcio S. Ippolito “Nonò Cilluffo” – Calcio/calcio a 5; Palestra via Verga “Pala Grimaudo” - Basket/Pallamano/Calcio a 5; Palestra via Verga – Tensostruttura - Pallavolo/Minibasket

Palestra via Verga – Campo da Tennis; Palestra “Tre Santi” - Basket; Palestra “Palazzello” - Pallavolo/Badminton.

Il Dirigente potrà autorizzare ulteriori discipline sportive purché possano svolgersi in sicurezza all’interno degli impianti e nel rispetto delle caratteristiche funzionali delle strutture. In ogni caso, l’assegnazione delle discipline sportive è sempre subordinata all’applicazione delle misure per il contenimento del contagio epidemico da Covid-19.

Possono inoltrare domanda di concessione entro il 10 settembre: gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, le Società, i CAS e le A.S.D. iscritte all’Albo delle Associazioni del Comune di Alcamo, che al momento della presentazione dell’istanza, non abbiano pendenze economiche nei confronti del Comune per precedenti assegnazioni di impianti comunali. Possono altresì presentare domanda i gruppi amatoriali, le comunità parrocchiali e singoli cittadini.

La domanda dovrà essere compilata, utilizzando la modulistica apposita da scaricarsi al link ovvero dal portale telematico dell’Ente, e dovrà essere trasmessa con le seguenti modalità: consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Alcamo, piano terra del Palazzo Municipale, Piazza Ciullo; a mezzo PEC all’indirizzo comunedialcamo.protocollo@pec.it ; o caricando il modulo sul portale digitale con impiego di SPID o altra modalità equivalente.

Il Consiglio Comunale di Alcamo è convocato, presso l’aula consiliare Falcone e Borsellino, in modalità mista per il 25 Agosto 2021 alle ore 16:00 per trattare gli argomenti di cui all’O.D.G. Questo l'ordine del giorno: “adozione variante urbanistica delle aree identificate in catasto al 52 part. 249 e 489, di proprietà del guarrasi domenico, destinate dallo strumento urbanistico vigente in: fv1.3 - verde pubblico attrezzato e viabilità di progetto.” (proposta n. 111/2021 ); riconoscimento di legittimita’ debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), tuel, in favore dell’avv. alessandro finazzo, procuratore antistatario di a.f., giusta sentenza n. 231/2021 del tribunale civile di trapani afferente alla causa n. 1971/2020 r.g.- attestazione di permanenza degli equilibri di bilancio (proposta n.106/2021); riconoscimento di legittimita’ debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), tuel, in favore in favore di a.l., giusta sentenza n.170/2021 del tribunale civile di trapani afferente alla causa n. 218/2019 r.g.- attestazione di permanenza degli equilibri di bilancio(proposta n.107/2021).; riconoscimento di legittimita’ debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), tuel, in favore dell’avv. alessandro finazzo, procuratore antistatario di b.p., giusta sentenza n. 144/2021 del tribunale civile di trapani afferente alla causa n. 1781/2020 r.g.- attestazione di permanenza degli equilibri di bilancio (proposta n.108/2021); atto di indirizzo del consiglio comunale in merito alla pianificazione urbanistica nel comune di alcamo alla luce dell’entrata in vigore della l.r.19/2020 e s.m.i. (a firma del cons. pito’).