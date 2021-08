Mazara, nuove attività commerciali solo se a posto con il pagamento dei tributi

23/08/2021 00:00:00

Se si vuole aprire una nuova attività commerciale a Mazara, si deve essere in regola con il pagamento delle tasse. Il comune ha pubblicato un avviso rivolto a tutti gli operatori economici.

Tutto ciò che riguarda la richiesta di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri atti amministrativi, deve essere affiancato da una dichiarazione che attesti la regolarità tributaria dell’ultimo anno (o di quello immediatamente precedente qualora siano

stati beneficiari di contribuzioni statali e/o regionali o ristori per l’emergenza Covid).

Per coloro che hanno ottenuto un piano di rateazione per l’ultima annualità, la posizione verrà considerata regolare, per venire incontro alle imprese che versano in una grave crisi.

"La nuova procedura è avviata per effetto del nuovo regolamento per la disciplina e l’attuazione del requisito di regolarità tributaria locale approvato dal Consiglio comunale il 31 marzo scorso - afferma l’assessore comunale all’Urbanistica Vincenzo Giacalone -. L'Amministrazione Comunale è chiamata adoperarsi affinché ci sia il pieno rispetto delle regole, in modo da garantire che i tributi non vengano pagati solo da pochi, ma che tutti contribuiscano a pagare le tasse permettendoci di migliorare i servizi".