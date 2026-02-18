Sezioni
Istituzioni

Dai Comuni
18/02/2026 16:00:00

Erice: l'amministrazione incontra cittadini e tecnici sul nuovo Piano Urbanistico Generale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-02-2026/erice-l-amministrazione-incontra-cittadini-e-tecnici-sul-nuovo-piano-urbanistico-generale-450.jpg

Giovedì 19 febbraio 2026, alle 10.30, nell’auditorium dell’istituto “G. Pagoto” di via Tivoli, l’amministrazione comunale illustrerà le strategie contenute nel Documento preliminare del Piano urbanistico generale. Un passaggio chiave per il futuro assetto del territorio di Erice.

 

L’incontro è aperto a professionisti, associazioni di categoria, enti, tecnici e cittadini. L’obiettivo è avviare un confronto pubblico su uno strumento destinato a orientare le scelte urbanistiche dei prossimi anni.

Il Pug, previsto dalla nuova normativa urbanistica regionale, segna il superamento del vecchio Piano regolatore generale. Non si tratta solo di un cambio di nome, ma di un’impostazione diversa: pianificazione più strategica e flessibile, attenzione alla sostenibilità ambientale, rigenerazione urbana e riduzione del consumo di suolo, in equilibrio con le esigenze di sviluppo economico.

Particolare rilievo viene dato alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e al principio della concertazione, che prevede il coinvolgimento attivo della comunità nelle scelte di trasformazione del territorio.

 

«La città cambia, cresce, si interroga. E sceglie di farlo insieme ai suoi cittadini», dichiarano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore all’Urbanistica Pino Agliastro. «Il Piano urbanistico generale non è soltanto uno strumento tecnico, ma una visione condivisa di futuro».

 

Per un centro come Erice, con un patrimonio storico, paesaggistico e culturale di particolare pregio e con un territorio che comprende centro storico, frazioni e fascia costiera, la pianificazione assume un valore decisivo. Il nuovo Pug punta a coniugare tutela e sviluppo, identità e innovazione, qualità urbana e competitività.

L’appuntamento del 19 febbraio rappresenta il primo momento pubblico di confronto su un documento che inciderà direttamente sulle trasformazioni urbanistiche, sulle aree edificabili, sulle zone da recuperare e sugli indirizzi di crescita della città. Un passaggio destinato a segnare le scelte amministrative dei prossimi anni.









